الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تعلن نقل مباراة الفيحاء والاتحاد

لجنة مسابقات الدوري
لجنة مسابقات الدوري السعودي

 أعلنت إدارة مسابقات الرابطة السعودية، بيانًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، بخصوص نقل ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة الثامنة في بطولة دوري روشن السعودي.

 اقرأ أيضًا.. 

txt

بعثة أرتا سولار الجيبوتي تصل القاهرة استعدادًا لملاقاة الزمالك

 أصدرت لجنة المسابقات بيانًا صحفيًا بخصوص نقل ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد في بيان رسمي جاء كالتالي :" قررت إدارة المسابقات بالرابطة نقل ملعب مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد المقررة ضمن الجولة الثامنة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناءً على طلب الناديين، ويخوض فريقا الفيحاء والاتحاد المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 29 سبتمبر في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي"..

 

 أضاف البيان :"وحرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر".

الصورة

 يتصدر الاتحاد السعودي ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة في الدوري.

الجريدة الورقية