رسميًا.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تعلن نقل مباراة الفيحاء والاتحاد

أعلنت إدارة مسابقات الرابطة السعودية، بيانًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، بخصوص نقل ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة الثامنة في بطولة دوري روشن السعودي.

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أصدرت لجنة المسابقات بيانًا صحفيًا بخصوص نقل ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد في بيان رسمي جاء كالتالي :" قررت إدارة المسابقات بالرابطة نقل ملعب مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد المقررة ضمن الجولة الثامنة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناءً على طلب الناديين، ويخوض فريقا الفيحاء والاتحاد المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 29 سبتمبر في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي"..

أضاف البيان :"وحرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر".

يتصدر الاتحاد السعودي ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة في الدوري.