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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة أرتا سولار الجيبوتي تصل القاهرة استعدادًا لملاقاة الزمالك

أرتا سولار الجيبوتي
أرتا سولار الجيبوتي

وصلت مساء اليوم الأربعاء ، بعثة فريق أرتا سولار الجيبوتي إلى القاهرة استعدادًا لملاقاة الزمالك ، السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.
 

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أوسوريو يمنح أوباما راحة جزئية من مران الزمالك اليوم لتجهيزه لمواجهة أرتا سولار


وحقق الفريق الجيبوتي مفاجأة كبرى بعد أن تفوق على الزمالك بثنائية من دون رد ذهابًا .
ومن المقرر أن يشهد اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي حضور جماهيري يقدر بـ 30 ألف مشجع.

جلسة أوسوريو ..

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم الأربعاء الصباحية استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في كأس الكونفدرالية.
شهدت الجلسة التأكيد على أهمية مباراة آرتا سولار وضرورة التعويض بعد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، وطالب المدير الفني  الكولومبي من اللاعبين ضرورة التركيز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وشرح أوسوريو بعض الأدوار الفنية للاعبين داخل الملعب، ووجه المدير الفني التعليمات للاعبي كل مركز، وشدد على عدم اغفال الواجبات الدفاعية أمام أرتا سولار خاصة أن الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل أكثر من هدفين.

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