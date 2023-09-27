الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمطروح

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة و الصحة المهنية لنشر مفاهيم السلامة في مجال السياحة، و ذلك بحضور عدد من مديري الفنادق السياحية و العاملين بفندق بورتو مارينا العلمين، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب العلمين للسلامة، والذي تناول عدد من المحاضرات العلمية حول اساليب وإشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت السياحية للحماية من المخاطر، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من المخاطر بأنواعها الموجودة داخل أماكن العمل، من أجل توفير مناخ عمل آمن يساهم في زيادة الإنتاجية.

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وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، في تقرير للوزارة،  حرص المنشآت السياحية على تأمين بيئة العمل و الالتزام بالقانون وظهورها بالمستوى اللائق، وتناول اللقاء عدد من المحاضرات لتوضيح أهمية السلامة في المنشآت السياحية قام بألقائها كل من : محمد رشدي مدير مكتب العلمين، وحامد فاروق مدير مكتب الحمام، و مصطفى جابر مدير إدارة السلامة و الصحة المهنية بمطروح، وأضاف مدير المديرية أنه على هامش الملتقى جري تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملين على التعامل مع كافة المخاطر خاصة مخاطر الحريق في المنشآت السياحية، وفي ختام الملتقى تم تكريم عدد من العاملين في هذا القطاع مما يؤكد حرص الدولة على تأمين العاملين والمترددين على المنشآت السياحية وحمايتهم من المخاطر.

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