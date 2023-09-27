الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل : تسليم عقود عمل لذوى همم بأسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة أسوان 7 عقود عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة ، وذلك للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، فى إطار سعى المديرية لتوفير فرص عمل لتلك الفئة تنفيذاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، والذى نصت أحكامه على تعيين 5 % من إجمالي عمال الشركات التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم ، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لدرجات إعاقتهم تؤهلهم للحصول على تلك الفرص لدمجهم داخل المجتمع والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ..
 

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وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن أجهزة المديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل كلفت بمتابعة تلك الفرص التي يتم توفيرها لذوى الهمم ، والتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم فى العمل داخل الشركات الموفرة لتلك الفرص ، ومؤكداً اهتمام المديرية بملف ذوي الهمم الذى يأتى على أولويات الملفات التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً ، ومشيراً إلى أن الشباب ذوي الهمم قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفيرها لتلك الفرص ، وتقديم الدعم لهم فى شتى المجالات ..

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