وزارة العمل : تسليم عقود عمل لذوى همم بأسوان

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة أسوان 7 عقود عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة ، وذلك للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، فى إطار سعى المديرية لتوفير فرص عمل لتلك الفئة تنفيذاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، والذى نصت أحكامه على تعيين 5 % من إجمالي عمال الشركات التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم ، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لدرجات إعاقتهم تؤهلهم للحصول على تلك الفرص لدمجهم داخل المجتمع والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ..



وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن أجهزة المديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل كلفت بمتابعة تلك الفرص التي يتم توفيرها لذوى الهمم ، والتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم فى العمل داخل الشركات الموفرة لتلك الفرص ، ومؤكداً اهتمام المديرية بملف ذوي الهمم الذى يأتى على أولويات الملفات التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً ، ومشيراً إلى أن الشباب ذوي الهمم قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفيرها لتلك الفرص ، وتقديم الدعم لهم فى شتى المجالات ..