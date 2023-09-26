وزارة العمل: "ملتقى توظيف لذوى همم في بنك CIB"

شاركت وزارة العمل بالتعاون مع بنك CIB، اليوم الثلاثاء في افتتاح ملتقى التوظيف الأول لذوي الهمم بجميع محافظات مصر يوفر 100 فرصة عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت رعاية «الوزارة»، وعدد من الوزارات والجهات، وبدأت فعاليات الملتقى اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً بأحد الفنادق في القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بالتعاون مع الشركاء كافة من أجل تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوى الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص. .

تضمنت فعاليات الملتقى كلمات إفتتاحية للمشاركين وألقت خلالها هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل كلمة نيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، قدَّمتْ فيها الترحيب للمشاركين، ومؤكدة أهمية تنظيم تلك الملتقيات التى توفر مزيدًا من فرص العمل لذوى الهمم، فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائمة على مبادئ الحوار الاجتماعى والتواصل مع شركاء التنمية كافة، وموجهة الشكر والتقدير لفريق عمل بنك CIB، البنك التجارى الدولى على جهودهم فى هذه المبادرة القائمة على توفير فرص عمل لذوى الهمم، بما يتماشى مع سياسة وزارة العمل وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة فى المجتمع وسوق العمل للمشاركة فى التنمية وإعطاء أهمية خاصة لتلك الفئة والتى حظيت باهتمام الدولة المصرية غير مسبوق خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث أطلق الرئيس عام 2018 عام ذوى الهمم والذى صدر فيه قانون رعاية تلك القئة رقم 10 لسنة 2018 والذى تضمنت بنوده إلزام الشركات التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر على تعيين 5% من بين عمالها من تلك الفئة.

أضافت المدير العام، أنه منذ تولى الوزير حسن شحاتة حقيبة الوزارة العام الماضى وجه مديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم، وعليه فقد نجحت المديريات من حصر أكثر من 17 ألف منشأة من بين 24 ألف منشأة، ومن خلال الملتقيات التوظيف والتواصل مع شركات القطاع الخاص جرى تعيين أكثر من 11 ألف شاب من ذوى الهمم منذ يناير 2023 حتى الآن، كما خصصت وزارة العمل جزءًا من خطط التدريب المهنى المجانية لتلك الفئة لتدريبهم على مهن يتطلبها سوق العمل وذلك من خلال 75 مركزًا تدريبيًّا مهنيًّا ثابتًا ومتنقلًا تابعًا للوزارة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، كما تقوم الوزارة بتوفير فرص العمل لذوى الهمم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بجدية ومصداقية ومتابعة تلك الفرص بعد شغلها من خلال الإدارة المختصة بالوزارة، كما نقلت رسالة مقدمة من وزير العمل للشاب من ذوى الهمم قال فيها: "إقبلوا على العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، وغيروا من ثقافتكم نحو الإعلاء من قيمة العمل"…

شملت الافتتاحية كلمة ألقاها حسني أباظة المسئول التنفيذى الرئيسي والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، رحَّب خلالها بالحضور من الجهات الحكومية، والمشاركين من ذوى الهمم، مؤكدًا :أن لكل منا نقاط قوة يمكن العمل عليها للوصول إلى هدفه وغايته، وبالتالي بدأ فريق العمل فى تنظيم تلك المبادرة والتى تضمنت العام الماضي توظيف 90 زميلًا وزميلة فى البنك، كما استنتج البنك من خلال تلك المبادرة أن الخريج يمكن تحسين قدراته لشغل الوظائف، كما قمنا بتنظيم دورة تدريبية استفاد منها 60 شابًّا وفتاة منهم من حصل على فرصة عمل داخل البنك، ومتمنيًّا النجاح لفعاليات الملتقى، كما ألقى شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالى، كلمة قدَّم خلالها الشكر للبنك على الدعوة والتنظيم، ومشيرًا إلى أن فكرة المبادرة لم تكن وليدة اليوم وإنما جرى العمل عليها خلال العام الماضى، إذْ تم تنظيم دورات تدريبية لذوى الهمم مع فريق العمل في البنك، نتج عنها تنمية مهارات بصورة كبيرة وإعطاء تلك الفئة الفرصة كحق اصيل لهم فى العمل والتعلم، وبعد إصدار تعليمات البنك المركزى للبنوك المصرية كافة لتأهيل الفروع لتكون مناسبة لتقديم الخدمة لكل فئات المجتمع، وقال: بدأنا وحققنا مزيدًا من النتائج ومستمرون، ومؤكدًا أهمية متابعة نتائج تلك المبادرة واستطلاع الآراء لتحقيق مزيد من التطوير، وهدفنا جميعًا تكرار التجربة في بنوك أخرى، لخوض تجربة التعليم قبل العمل، وليس في القطاع المصرفي فقط وإنما في القطاعات الأخرى لتكون قادرة على استيعاب تلك الفئة مستمدين منهم الإصرار والعزيمة للوفاء باحتياجاتهم.

وفي ختام فعاليات إفتتاح الملتقى، جري تكريم ممثلي البنك المركزي المصري ووزارة العمل على جهودهم الحثيثة في دعم ذوى الهمم وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في المجتمع، تلى ذلك استعراض لقصص نجاح لبعض الموظفين من ذوي الهمم بالبنك التجاري الدولي والتي وجهوا فيها رسائل للمشاركين بضرورة الاجتهاد والمثابرة للوصول لأمانيهم وطموحاتهم، كما تم تنظيم محاضرة تعريفية من قسم الموارد البشرية للبنك عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية ونموذج أداء واقعى لمقابلة عمل شخصية خلال فعاليات الملتقى على مدار اليوم.



