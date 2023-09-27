المترو الأخضر الثالث وقطار العاصمة يتعاونان مع حملة 100 مليون صحة لتقديم الكشف الطبي للسيدات

يلعب الخط الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) دورًا حيويًّا كشريان ينقل أعدادًا كبيرةً من الركاب كل يوم لتمكينهم من متابعة أعمالهم ودراستهم ومهامهم المختلفة.

اليوم أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل كل من الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، وفقًا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحملة صحة المرأة لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للركاب من السيدات في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة.

المترو الأخضر الثالث وقطار العاصمة:

بموجب هذا التعاون يتواجدُ عدد من الأطباء والمتخصصين خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر ومن 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2023 وذلك في محطات العباسية وكلية البنات من الخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة بقطار العاصمة والمحطة التبادلية عدلي منصور.

المترو الأخضر الثالث:

هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية والتعاون الوثيق مع المبادرات الإيجابية كافة التي تطرحها الجهات المختلفة لتقديم مستوى عالمي من الخدمات لعملائها وتحقيق رؤيتها لتكون جزءًا فاعلًا من المجتمع المصري.