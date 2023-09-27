الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة الفلسطيني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي والدول العربية الأكثر تأثرًا

احتفال المنظمة العربية
احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي

 أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، أن قضية الأمن الغذائي أصبحت أكثر أولوية واهتمام وتعد قضية أمن قومي، خصوصًا وأن الزراعة العربية باتت تعاني من الكثير من المشاكل من بينها ندرة المياه والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن تلك التحديات تفرض على الدول العربية أن تنتبه لمواجهة تلك التحديات.

txt

الرئيس العراقي يؤكد الدعم الدائم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

txt

فرنسا تدعو لوقف أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي

وأضاف وزير الزراعة في دولة فلسطين، خلال كلمته في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، أن المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم تأثرًا بالأزمات العالمية، فقد تأثرت بصورة كبيرة خلال فترة أزمة وباء كورونا، وكذلك تأثرت بصورة أكبر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير الزراعة الفلسطيني أنه إذا لم تتوفر إرادة سياسية تجميع الدول فإنه لن يتم تحقيق أي أهداف في سبيل تحقيق الأمن الغذائي العربي، مشيرًا إلى أن وجود أمل كبير أن يكون هناك دور كبير للقطاع الزراعي في توحيد الجهود العربية.


 

مواد متعلقة

مرصد الأزهر: براءة الطفل الفلسطيني تُسحق تحت نير الاحتلال الصهيوني

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني: الحكومة الإسرائيلية تصر على التصعيد وتفجير الأوضاع

وزير الخارجية السعودي يُصرح بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الجريدة الورقية