وزير الزراعة الفلسطيني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي والدول العربية الأكثر تأثرًا

أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، أن قضية الأمن الغذائي أصبحت أكثر أولوية واهتمام وتعد قضية أمن قومي، خصوصًا وأن الزراعة العربية باتت تعاني من الكثير من المشاكل من بينها ندرة المياه والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن تلك التحديات تفرض على الدول العربية أن تنتبه لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف وزير الزراعة في دولة فلسطين، خلال كلمته في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، أن المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم تأثرًا بالأزمات العالمية، فقد تأثرت بصورة كبيرة خلال فترة أزمة وباء كورونا، وكذلك تأثرت بصورة أكبر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير الزراعة الفلسطيني أنه إذا لم تتوفر إرادة سياسية تجميع الدول فإنه لن يتم تحقيق أي أهداف في سبيل تحقيق الأمن الغذائي العربي، مشيرًا إلى أن وجود أمل كبير أن يكون هناك دور كبير للقطاع الزراعي في توحيد الجهود العربية.



