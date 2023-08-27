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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يؤكد الدعم الدائم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

 

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، موقف بلاده الثابت والداعم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

 

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وأشار الرئيس العراقي- خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل- إلى أهمية العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وضرورة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، موضحا موقف العراق الثابت والداعم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على ترابه الوطني، وبما يحقق السلام العادل.

من جانبه.. قدّم السفير الفلسطيني شكره وتقديره للرئيس العراقي، مبينًا أهمية دور العراق في دعم فلسطين وحقوق شعبها، مؤكدا حرص بلاده حكومة وشعباً على استمرار التعاون مع العراق في شتى المجالات.

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