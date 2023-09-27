ضحية الغدر في صلاح سالم تُعيد مأساة نيرة أشرف.. جرائم دامية تحت مظلة العاطفة

في مشهد قاتم حالك السواد يُعيد للأذهان واقعة إنهاء حياة نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، التي أزهقت روحها على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة، كانت منطقة صلاح سالم في النزهة، مسرحًا لجريمة لا تقل دموية، حينما أقدم شاب على إطلاق النار على خطيبته السابقة وسط الشارع أمام أعين المارة، لتلفظ الفتاة أنفاسها قبل الوصول إلى المستشفى.

ضحية صلاح سالم

وتبين أن الشاب كان يتتبعها في منطقة صلاح سالم بالنزهة، وحاول الحديث إليها وعندما رفضت الوقوف معه، أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وسدد لها رصاصة استقرت في صدرها، فوقعت جثة هامدة على الفور.

الحادث الأليم في صلاح سالم، أثار موجة من الجدل والغضب العارم، بسبب تكرار مثل ذلك النوع من الجرائم، تحت ذريعة العاطفة، إلا أنها قد تشابهت جميعها في غياب النازع الإنساني عنها.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع مسرح جريمة إنهاء حياة فتاة صلاح سالم، بالإضافة إلى سماع أقوال شهود العيان في مسرح الحادث.

وأشار شهود واقعة الفتاة ضحية الغدر في صلاح سالم، إلى سماع دوي إطلاق نيران وأسرعوا للمعرفة وعثروا على جثمان فتاة بها طلق ناري وآثار دماء على الأرض فأخطروا الشرطة بالواقعة.

نيرة أشرف

في 20 يونيو 2022 شهد محيط جامعة المنصورة، واقعة إنهاء حياة نيرة أشرف بدم بارد من المتهم محمد عادل، وبعد 3 أيام من حدوث الجريمة وانتهاء التحقيقات قررت النيابة يوم 23 يونيو 2022 إحالة المتهم للجنايات

وفي 26 يونيو 2022 انعقدت أولى جلسات القضية، أمام محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء ، وشهدت الجلسة اعتراف المتهم أمام المحكمة بارتكاب الجريمة.

وفي 28 يونيو 2022 طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لتقضي المحكمة في في السادس من يوليو 2022 وبإجماع الآراء بإعدام المتهم.

ليتقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على حكم الإعدام، ولكن بتاريخ 9 فبراير قضت محكمة النقض برفض طعن المتهم وأيدت إعدامه، وهو الحكم الذي تم تنفيذه من قبل مصلحة السجون بجمصة حينما قامت بإعدام المتهم بتاريخ 14 يونيو الماضي.

شاب يخنق خطيبته في بورسعيد

وفي أكتوبر من العام الماضي، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بإنهاء حياة خطيبته خنقا في محافظة بورسعيد بشمال البلاد، واستجوابه فيما نسب إليه.

وقد علل المتهم إقدامه على خنق خطيبته داخل منزلها، بأنها أصبحت لا تبادله شعور الحب، وأنها كانت تنوى فسخ الخطوبة، لذلك أنهى حياتها، وادعى أمام المحكمة أنه ارتكب جريمته بعد أن ثبت لديه خيانتها بعد أن سمعها تحدث شخصاً آخر عبر الهاتف المحمول.

وقدمت النيابة العامة، دليلا "تسجيل صوتي" يدين المتهم ويثبت ارتكابه الجريمة، وفى الدليل كانت الضحية تستغيث بزميل لها، خلال اعتداء المتهم عليها.

وقالت العامة، إن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته بعدما قررت القتيلة تركه، وسبق أن هددها بالقتل، وأوضحت النيابة أن المتهم أكمل أركان الجريمة المادية، حيث دخل منزل الضحية وخبط رأسها على الأرض ثم خنقها حتى تأكد من موتها، حسب أقواله فى التحقيقات.

في الثاني من يناير الماضي، قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، بالإعدام شنقا للمتهم محمد سمير، قاتل خطيبته خلود السيد فاروق خنقا بيديه.

رفضت الزواج منه فنحرها في المنوفية

وفي أغسطس الماضي، شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية مأساة أخرى، على غرار مأساة نيرة أشرف، حينما فوجئ المارة في أحد شوارع مدينة بركة السبع بالمنوفية بقيام شاب بنحر سيدة مطلقة في الشارع، وتسديد عدة طعنات لها لرفضها الزواج منه.

وكشفت النيابة العامة تفاصيل الجريمة، وقالت في بيان رسمي إنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة السيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت أن المتهم أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وسجلت آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، مضيفة أن المتهم ترصد للمجني عليها وتعدى عليها بسكين خلال سيرها ووالدتها في الطريق العام.

كما أشارت إلى أن الجاني كانت بينه وبين المجني عليها وذويها خلافات لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا بسوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن ما دفعه إلى القتل خلافه معهم على رد مبلغ مالي كان قد دفعه في سبيل الزواج من ابنتهم قبل أن يعلنوا رفضهم ارتباطه بها.

ماذا يقول قانون العقوبات؟

المادة 2344 من قانون العقوبات تتضمن أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

كما ذكرت توقيع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام.