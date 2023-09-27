نانسى أشرف : نفذت عروسة المولد بالصدفة ولاقت إقبالاً كبيراً

" نفسى يكون عندى مصنع كبيروأصدر للخارج"

منذ نعومة أظفارها عشقت منذ طفولتها فن الهاند ميد وخاصة العرائس التي كانت تلهو بها، ومع الوقت زاد حبها للأعمال اليدوية، الذى دفعها للاتجاه لتصميم عرائس المولد النبوى ووضعت لمساتها الفنية عليها حتى تميزها عن غيرها، فصممت لها فساتين سواريه وزفاف، كما صففت شعرها بتسريحات تناسب إطلالتها، حتى جعلت أى طفلة تقتنيها تشعر بالسعادة .

تحكى نانسى أشرف، خريجة كلية التربية لـوسائل الإعلام عن اتجاهها لتصميم عرائس المولد النبوى في منزلها، حيث قالت :" أنا بحب شغل الهاند ميد من وأنا طفلة وكذلك العرائس واتجهت لتنفيذ عروسة المولد في البيت عن طريق الصدفة، وكنت حريصة إنى أصمم عروس مولد شكلها مميز غير الموديلات اللى الناس متعودة عليها ومنتشرة في الأسواق وبالفعل نفذت عروسة ولاقت إقبالا كبيرا، ومع الوقت بدأت أطور من عرايسى كل سنة، وأرسم التصميم الأول وأقوم بتجهيز الخامات واختار الأنسب منها وأطبقها".

وتحرص نانسى على اختيار فساتين عرائسها بألوان مبهجة وتسريحات شعر مميزة، ووراء هذا التصميم المميز هناك صعوبات تواجه نانسى حتى تحصل على هذا الشكل النهائى لعروس المولد، قائلة:" الصعوبات اللى بتواجهنى في شغلى الضغط المستمر لأنى بكون مرتبطة بوقت معين عشان أخلص الشغل المطلوب منى بالإضافة إلى نقص الخامات اللى بحتاج إليها".

وتشعر نانسى بأنها حتى الآن لم تحقق حلمها الذى تسعى لتحقيقه، حيث تحلم بتحقيق المزيد من النجاحات في مستقبلها، حيث قالت :" نفسى يكون عندى مصنع كبير للعرايس وأصدر للخارج ".