Avaya تقدم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في جيتكس 2023

في معرض GITEX Global 2023، تعلن شركة Avaya عن مشاركتها وتركيزها على تمكين المؤسسات من تقديم تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI). وخلال هذا الحدث، ستقدم أفايا سلسلة من حالات الاستخدام المحددة لمختلف الصناعات، مع تسليط الضوء على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير تجارب كل من العملاء والموظفين.

سلط نضال أبو لطيف، نائب الرئيس الأول والمدير العالمي للمبيعات في شركة Avaya، الضوء على التزام الشركة تجاه عملائها العالميين: "لا توجد كلمتان تعبران عن روح ريادة الأعمال اليوم أفضل من "الذكاء الاصطناعي". تعمل القدرات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي على تمكين المؤسسات بشكل كبير من الابتكار في تجارب عملائها. وكما نعرض في معرض جيتكس، تدعم شركة Avaya عملائها العالميين في سعيهم لجلب هذه الابتكارات، على نطاق واسع، إلى مراكز الاتصال الخاصة بهم.

وفي معرض جيتكس جلوبال 2023، ستعرض أفايا كيف يمكن للمؤسسات تمكين فرقها بأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لخدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة مع تمكين العملاء من تخصيص تجاربهم الخاصة عبر نقاط اتصال متعددة. وستكشف الحلول المقدمة كيف يمكن توسيع الاستثمارات الحالية بقدرات جديدة لتقديم تجربة أكثر استثنائية.

ومن بين حالات الاستخدام البارزة التي ستعرضها شركة Avaya ما يلي:

مستقبل التجربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي: ستعرض أفايا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحول تجربة العملاء، من رضا العملاء إلى العمليات، باستخدام الإبداع بطرق مبتكرة.

الذكاء الاصطناعي الهجين: ستقدم شركة Avaya حلول الذكاء الاصطناعي الهجين التي تستفيد من روبوتات الدردشة التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتحقيق انتقال سلس بين الروبوتات والوكلاء.

إدارة المعرفة المتقدمة: ستعرض Avaya كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مراقبة وتحسين رفاهية الوكلاء، بالإضافة إلى مساعدة مديري مراكز الاتصال على إنشاء سير عمل مخصص بسرعة وإجراء تحليلات متقدمة.

وستستضيف أفايا أيضًا العديد من شركائها في مجال التكنولوجيا وعملائها العالميين في معرض جيتكس العالمي، لتسليط الضوء على اتساع وعمق نظامها البيئي لتحسين تجارب الموظفين والعملاء مع الذكاء الاصطناعي. وتأتي مشاركة شركة Avaya في معرض جيتكس العالمي بالشراكة مع Alcatel-Lucent Enterprise، وImperium Software Technologies، وSestek وغيرها.