كيف حصد موظف سابق الملايين من تراخيص Avaya المسروقة

تلقت وزارة العدل الأمريكية الآن اعترافات بالذنب من ثلاثة أشخاص لدورهم في إدارة موزع Avaya المزيف الذي كان يوزع تراخيص Avaya المسروقة.

اعترف موظف سابق في شركة Avaya وزوجته بالذنب في جريمة الاحتيال الإلكتروني لتورطهما في سرقة تراخيص صاحب العمل وتمريرها إلى موزع Avaya غير المعتمد الآن.

كانت شركة Direct Business Services International (DBSI) ومقرها نيو جيرسي، تعمل كموزع لتراخيص برامج Avaya Direct International (ADI). ومع ذلك، لم تقم DBSI بشراء تلك التراخيص فعليًا – مما يضيف ما يصل إلى أكثر من 88 مليون دولار من قيمة البيع بالتجزئة – من Avaya. لقد اشترتها من أحد موظفي خدمة عملاء Avaya الذي قام بإنشاء مفاتيح الترخيص الخاصة به باستخدام امتيازات مسؤول النظام.

اعترف الموظف، الذي طردته شركة أفايا منذ سنوات، بالذنب، إلى جانب زوجته، التي كانت تتولى محاسبة أعماله الجانبية. وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل، فإنهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. علاوة على ذلك، فإنهم مدينون بما لا يقل عن 4 ملايين دولار ويجب عليهم تعويض الضحايا. وسيقرر قاض اتحادي عقوبة إضافية.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، أقر مالك DBSI بأنه مذنب في جريمة الاحتيال الإلكتروني في محكمة غرب أوكلاهوما. وفقًا لوزارة العدل، اشترت DBSI 55% من التراخيص التي سرقها موظف Avaya وعملت باعتبارها "واحدة من أكبر مستخدمي نظام ترخيص ADI في العالم".

تراخيص Avaya المسروقة تؤدي إلى الاسترداد، ومن المحتمل أن تصل إلى السجن

قبل أن يتم القبض عليهم، فإن الأسعار المنخفضة لشريك القناة الوهمية "تقوض" سوق برمجيات ADI، مع عدم وجود أسعار منافسة قريبة من أي مكان آخر.

تراخيص البرامج المرفقة بنظام هاتف Avaya IP Office وتمكين ميزات إضافية مثل البريد الصوتي. يمكن لموزعي وبائعي Avaya المعتمدين بيع مثل هذا الترخيص.

"استخدمت Avaya مفاتيح ترخيص البرامج للتحكم في الوصول إلى برامج Avaya المحمية بحقوق الطبع والنشر وللتأكد من أن العملاء الذين دفعوا ثمن البرنامج هم وحدهم الذين يمكنهم استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، طلبت Avaya أن يكون كل ترخيص برنامج على نظام IP Office مرتبطًا ببطاقة Avaya Secure Digital (SD) الخاصة بالنظام - وهي بطاقة ذاكرة فلاش صغيرة برقم تسلسلي فريد يتم توصيله بجهاز كمبيوتر مدير IP Office - والتي يمكن للمستخدم النهائي وجاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول: "كان يتعين عليها الاحتفاظ بها في حوزتها من أجل استخدام التراخيص".

قام موظف Avaya بإنشاء تراخيص جديدة بامتيازات المسؤول الخاصة به؛ ثم قام بالاستفادة من حسابات موظفي Avaya الأخرى لإنشاء المزيد من مفاتيح ترخيص ADI. تضيف وزارة العدل أن الموظف الذي تم إنهاء خدمته قام بتحرير الحسابات لإخفاء نشاطه. ونتيجة لذلك، استمر الاحتيال «لسنوات عديدة».

قال فيتو كارنيفال، نائب الرئيس الأول والمستشار العام لشركة Avaya: "عند اكتشاف نشاط مشبوه لأحد الموظفين، عملت شركة Avaya مع وزارة العدل للتحقيق، مما أدى إلى فصله في عام 2018 وتوجيه الاتهام في عام 2022 للموظف السابق الحالي واثنين آخرين لا يعملان لدى شركة Avaya". "لقد اعترف الأفراد الثلاثة الآن بالذنب. تأخذ شركة Avaya هذه الأمور على محمل الجد ونقدر المساعدة التي تقدمها وزارة العدل. نواصل العمل بضوابط صارمة لحماية أنظمتنا وملكيتنا الفكرية ونعتبر أن هذا الأمر قد أصبح وراءنا”.

قام الموظف وزوجته بإنشاء حساب PayPal باسم مزيف لإرسال الأموال إلى حسابات بنكية مختلفة وتحويل الأموال.

يخسر البائع ما لا يقل عن 2 مليون دولار إلى جانب تعويض الضحايا. وفي مقابل صفقة الإقرار بالذنب، لن تطلب الحكومة الأمريكية أكثر من عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.