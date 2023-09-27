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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة إرشادية عن الزراعة الحديثة وأهميتها بالشرقية

الفعالية المقامة
الفعالية المقامة

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية وبالاشتراك مع مركز النيل للإعلام  بالزقازيق، ندوة إرشادية عن الزراعة الحديثة وأهميتها، وذلك بالإدارة الزراعية بالزقازيق.

 حاضر في الندوة وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس سمير راشد مدير إدارة المتابعة الميدانية، والمهندس هانى فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق، وأميرة عسكر من مركز النيل للإعلام، وعدد من المهندسين بالمديرية وبالإدارة الزراعية  بالزقازيق.

 وقامت بتنظيم الندوة مارى عزمى مدير إدارة التدريب بالمديرية، وتم الحديث عن الزراعة الحديثة والفلاح، وما نقوم به من أعمال تطوير أساليب الزراعة، والأدوات وآليات وأساليب الزراعة الحديثة، حتى يتمكن الفلاح من الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل الزراعية.

 وتمت الإشارة إلى أن أساليب الزراعة الحديثة تطورت فى العالم بعدة طرق، بداية من حرث الأرض بآلات حديثة مثل: التراكتور أو المحراث الزراعى، وهى آلة ساعدت المزارعين فى تحسين الأراضى حيث تقوم بتقليب التربة بشكل جيد، ما يساعد على تهوية الأرض والتخلص من الآفات والأعشاب الضارة، ما يزيد من إنتاج المحاصيل، وتوفير وقت ومجهود كبير كان يقع على كتف المزارع.

 كما تم  الإشارة إلى أن استخدام المزارع للأسمدة العضوية  والمعادن المفيدة عملت على زيادة خصوبة التربة، ومقاومة المحاصيل للآفات، وزيادة الإنتاجية.

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