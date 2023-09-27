وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج يتابع تدريب المشروع القومى لرياضة المرأة

تابع محمد زكريا محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ومنتصر بخيت معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة فعاليات تدريب المشروع القومى لرياضة المرأة وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة للرياضة وجعل الرياضة اسلوب حياة بهدف تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضة المختلفة.





ويتم تدريب المرأة على الكرة الطائرة وكرة السلة وتمرينات اللياقة البدنية وتنس الطاولة والعروض الرياضية ورياضة الكاراتية وذلك تحت اشراف نخبة متميزة من مدربات الالعاب الرياضية والكاراتية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .





الجدير بالذكر أن هذا العام تم إفتتاح عدد ٢ مركز للمشروع القومى للمرأة بمحافظة سوهاج لزيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة واماكن التنفيذ "نادي الإيمان للمعاقين بسوهاج ، ونادى المحليات".





واستمع وكيل المديرية للرياضة للمشاركات وأهم متطلباتهن وشجعهن على الاستعداد للمشاركة في اللقاء المجمع بالبحر الأحمر خلال شهر أكتوبر القادم.