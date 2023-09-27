زيادة المستشفيات الجامعية لــ32 خلال 9 سنوات

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرًا تليفزيونيًا حول جهود الدولة بملف التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن القطاع الصحي حظى باهتمام ودعم مهم ومتابعة من الرئيس السيسى خلال الـ9 سنوات الماضية، مما أدى إلى تطوير كمي وكيفي في منظومة التعليم الجامعي.

وأكد أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا بارزًا فى التصنيفات العاملة وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023 وتوقيع 4 تحالفات بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية، فضلا عن ارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة وزيادة المستشفيات الجامعية إلى 32 مستشفى.



وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية ارتكزت للتعليم العالى على 3 محاور هى رؤية مصر 2030 والتحول لجامعات الجيل الرابع وربط التعليم العالى بخطة التنمية الشاملة للدولة، كما زادت ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه بدلا من 24.5 مليار جنيه عام 2014 ، ليصل إجمال الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 إلى 30 مليار جنيه.



تطبيق هيكل تنظيمي موحد في المستشفيات الجامعية



قرر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تطبيق هيكل تنظيمي نمطي موحد في المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إعداد لائحة مالية وإدارية موحدة تطبق على جميع المستشفيات الجامعية في مصر.

وكرّم مجلس المستشفيات الجامعية كلًا من الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق، والدكتور حازم أحمد مصطفى، أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق، لجهودهما الملموسة في قطاع المستشفيات الجامعية، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.