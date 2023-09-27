رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة بالدقي وإزالة حواجز حديدية بشوارع العمرانية

فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الواردة وبعد تلقى الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى بشأن تراكم القمامة وسوء حالة النظافة بمحيط إحدى المدارس بشارع إيران وشارع التحرير بحى الدقى، على الفور قامت أجهزة حى الدقى وهيئة النظافه بالدفع بفرق نظافة وتم رفع القمامة والمخلفات من محيط المدرسة وتحسين حالة النظافة بالمنطقة مع المتابعة الدورية لعدم تكرار الشكوى.



كما تم تلقى شكوى من سكان شارع شوقى حبيب (شكرى نجيب سابقا) بحى العمرانية بشأن تضررهم من وجود حواجز حديدية بالشارع تعوق حركة السير، بالإضافة إلى تواجد محل إطارات يشغل الطريق العام ويغلق الشارع.



وتم التعامل مع الشكوى من خلال حى العمرانية حيث تم رفع الحواجز الحديدية وكافة الإشغالات بالشارع محل الشكوى مع التشديد على محل الإطارات بعدم تكرار التعدي على الطريق العام.