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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الجونة وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

نادي زد
نادي زد

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الجونة مع نظيره زد مساء اليوم، في إطار الجولة الثانية التى تجمع الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

 

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الدوري المصري 

موعد مباراة الجونة وزد في الدوري المصري

ويلعب الجونة مباراة اليوم أمام نادي زد في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وزد

وتذاع مباراة زد والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الجونة مع نظيره زد، بحثًا عن الفوز الأول بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سموحة، فيما يخوض زد لقاء اليوم بعد الانتصار أمام الإسماعيلي بهدف دون رد.

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