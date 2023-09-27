مران بدني خفيف ليد الأهلي "رجال وسيدات" فور الوصول إلى الكونغو

انتظم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي ، أمس الثلاثاء في مران بدني خفيف، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.



وفضل الجهاز الفني إجراء تدريبات بدنية خفيفة بسبب الإجهاد نتيجة طول رحلة السفر من القاهرة إلى الكونغو وخوض المران عقب الوصول.

وكانت فعاليات قرعة بطولة إفريقيا أبطال الدوري أوقعت فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى مع بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وأوتهو الكونغولي وجرين دي سيل الكونغولي.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

فريق الرجال ..

وعلى صعيد فريق الرجال ، خاض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء أيضًا مرانًا بدنيًّا في «الجيم»، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل ، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى الكونغو .

كانت قرعة بطولة إفريقيا أبطال الدوري قد أسفرت عن وقوع فريق رجال يد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في منافسات بطولة إفريقيا لأبطال الدوري كلًّا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.