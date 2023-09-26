الأهلي يدرس تجديد عقد محمد الشناوي

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد عقد محمد الشناوي، حارس المرمى، خلال الفترة المقبلة.

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد طالبت بسرعة تعديل وتمديد عقد حارس الفريق وقائده محمد الشناوي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط والشناوي في انتظار عودة محمد الخطيب، رئيس النادي، من رحلته العلاجية بفرنسا حتى يتم توقيع العقود والإعلان الرسمي.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية اليوم على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة الودية، التي حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الإثيوبي، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.