تحرير ٢٩ محضرا فى حملة تموينية بمركز قوص بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة بقيادة فراج الوحش نائب رئيس المركز، هدف مراقبة حركة البيع والشراء بالاسواق، ومحاربة اي ممارسات احتكارية من التجار الجشعين . شملت اعمال الحملة، المرور علي المخابز و محالات البقالة ومحال الفاكهة والخضر، ومحال بيع مستلزمات المدارس، فضلاً عن محالات الجزار .

واسفرت أعمال الحملة عن تحرير عدد ٢٩ محضرا منها ٩ محاضر تموين و١٠ محاضر أشغال طريق و ١٠ محاضر اخري نظافة.

وعلى صعيدا اخر كلف الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز مسئولي الوحدة المحلية بقروي حجازة بتصريف المياه بعد اصلاح الكسر بخط ٤ بوصة بمنطقة العقولة بحجازة بحري بجوار محطة الوقود مما تسبب في اغراق عددا من الشوارع بالمنطقة.

واكد الشعيني انه يتابع نهو واصلاح كافة الاعطال بنفسه، من فور تلقي اخطار بها حتي نهوها، فضلا عن متابعة اعمال رفع المخلفات ونواتج الحفر بعد عملية الاصلاح وكذلك عمليات تصريف المياه باستخدام معدات الوحدات التابعة للمدينة ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما اكد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز علي انه هناك متابعة مستمرة لمدارس المدينة خلال الفترة الحالية، وذلك للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث كلف محمد جلال رئيس قروية الكلالسة ، بتفقد عددا من المدارس بقرية شنهور شملت (مدرسة شنهور الابتدائية - السادات الابتدائية - شنهور الاعدادية - شنهور الثانوية )، وذلك بهدف التأكد من تواجد السادة المدرسين والطاقم الادري بكل مدرسة وفقا لما هو مقيد بدفاتر الحضور والانصراف.

وكذلك بضرورة التنبيه على القائمين علي المنظومة التعليمية بكل مدرسة بضرورة مراجعة اعمال الصيانة لمرافف المدارس التي يشرفون عليها فضلا عن الارتقاء بمستوى نظافتها.