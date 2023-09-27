الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الخضار صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سوق الخضار
سوق الخضار

أسعار الخضار والفاكهة.. أرتفاع أسعار الخضار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى المستهلك، وسجلت أسعار البصل اليوم الاربعاء نحو 25 جنيها، بينما سجلت أسعار الطماطم نحو 15 جنيها، وسط تساؤل عدد كبير من المواطنين حول اسعار الخضار والفاكهة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار في الاسواق المصرية المحلية، حيث أرتفعت أسعار الخضار بشكل يدعو للتسائلات، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

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أسعار الأخشاب في أسيوط تستقر نسبيا اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023:

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أسعار الألبان والأجبان تستمر في الارتفاع المتسارع بأسواق مدينة أسيوط

أسعار الخضار اليوم الأربعاء في الاسواق

الخضار

_ وسجلت أسعار الطماطم اليوم الاربعاء نحو 15 جنيهات للكيلو.

 

_ وسجلت أسعار البطاطس نحو 14 جنيها للكيلو.

 

_ بينما سجلت أسعار البصل نحو 25 جنيها.

 

_ كما سجلت أسعار الجزر نحو 25 جنيها.

 

_ وسجلت أسعار الفلفل الحامى نحو 13 جنيها.

 

_ الفلفل الرومى بـ13 جنيها.

 

_ الفلفل الألوان بـ35 جنيها للكيلو جرام.

 

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 8 جنيهات.

 

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو.

 

_ سجل الخيار 14 جنيها.

 

_ تراوح سعر الليمون بين 14 جنيها.

 

_ أسعار الكوسة 15 جنيها للكيلو جرام.

 

_ أسعار البامية 45 جنيها للكيلو جرام.

 

_ أسعار الثوم 32 جنيها للكيلو جرام.

 

- أسعار كابوتشة كبيرة 7 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء

 

_ سعر كيلو الموز البلدي 22 جنيها للكيلو جرام.

 

_ مانجو زبدة 35 جنيها.

 

_ الجوافة سكري 20 جنيها للكيلو.

 

_ رومان 22 جنيها للكيلو.

 

_ سعر برقوق أحمر 45 جنيها للكيلو.

 

_ سعر عنب بنتي 45 جنيها.

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