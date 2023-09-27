أسعار الألبان والأجبان تستمر في الارتفاع المتسارع بأسواق مدينة أسيوط

شهدت أسعار منتجات الألبان والأجبان في أسواق مدينة أسيوط ارتفاعًا مضاعفًا خلال اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023. يُعتبر قطاع الألبان والأجبان من القطاعات الرئيسية في سوق التجزئة بأسيوط، حيث تُعتبر اللبن والأجبان منتجات غذائية هامة وضرورية في معظم المنازل والمطاعم.

تزايدت أسعار منتجات الألبان والأجبان بعد تعويم الجنيه أمام الدولار، ولم تتوقف الزيادة خلال الأسابيع القليلة الماضية. يعود ارتفاع أسعار الألبان والأجبان إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي، وتكلفة إنتاج الألبان والأجبان.

تُعتبر منتجات الألبان والأجبان من العناصر الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، وخاصةً في وجبات الإفطار والعشاء، وتزداد استهلاكًا خلال فترة الدراسة، حيث تُعتبر جزءًا أساسيًا من نظام غذاء الطلاب.

في قسم الألبان، شهدت أسعار اللبن ارتفاعًا مضاعفًا في جميع الأصناف المتوفرة في الأسواق.

أسعار الألبان بأسواق أسيوط اليوم :-

سعر كيلو اللبن الجاموسي 25 جنيهًا.

سعر كيلو الحليب البقري 20 جنيهًا.

سعر كيلو الحليب كامل الدسم 30 جنيهًا.

سعر لتر حليب جهينة 38 جنيهًا.

سعر لتر حليب المراعي 38 جنيهًا.

أما في قسم الأجبان، فقد شهدت أسعار الأجبان ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأسابيع السابقة.

أسعار الجبن بأسواق أسيوط اليوم :-

سعر كيلو الجبن الشيدر 410 جنيه.

سعر كيلو الجبن الفيومي 105 جنيه.

سعر كيلو الجبن الملوي 105 جنيه.

سعر كيلو جبنة البرميل 105 جنيه.

سعر كيلو الجبن الرومي 200 جنيه.

سعر كيلو الجبنة دوبل كريم 95 جنيهًا.

سعر كيلو الجبن المبرد 95 جنيهًا.

سعر كيلو الجبنة القريش 85 جنيهًا.

على الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق في بعض الأحيان، إلا أن أسعار الألبان والأجبان في أسواق أسيوط تبقى مستقرة بشكل عام. يمكن للمستهلكين في المدينة الاعتماد على استمرارية توفر هذه المنتجات الغذائية الرئيسية بأسعار معقولة ومنافسة.