أسعار الأخشاب في أسيوط تستقر نسبيا اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023:

تم استقرار أسعار الأخشاب في سوق أسيوط اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، بسبب انخفاض المشتريات في هذا القطاع. خلال الأشهر الأخيرة، فقد شهدت أسواق الخشب في أسيوط تراجعًا في الطلب على جميع الأنواع الشهيرة، مثل الخشب المستخدم في الأثاث والأرضيات. يُعزى هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأفراد والشركات. فالتباطؤ في الاقتصاد يؤدي إلى تراجع الشراء وتأجيل المشاريع الكبيرة.

أسعار الخشب في اسيوط اليوم :-

سعر المتر المربع من الخشب الأبيض في الأسواق اليوم يبلغ 9200 جنيه كأدنى قيمة له، بينما يصل سعر المتر المربع من الخشب عالي الجودة إلى 10500 جنيه.

أوضح التجار في هذا القطاع أن هذا الارتفاع في سعر المتر المربع يعود إلى استخدام أنواع مختلفة من الخشب، والتي تختلف في درجة نقاوة الخشب وقدرته على التحمل ومتانته وعدم وجود العيوب.

أما سعر المتر المربع من الخشب السويدي في السوق الحالي، فيتراوح بين 10 و13 ألف جنيه، وتختلف القيمة حسب درجة نقاوة الخشب وعدم وجود العيوب.

أما خشب الزان، الذي يعتبر الأغلى والأكثر طلبًا في سوق أسيوط والأعلى جودة والأطول عمرًا، فقد بلغ سعر اللوحة بطول 170 سم والمستوردة من رومانيا 21 ألف جنيه، بينما يصل سعر اللوحة بطول 180 سم إلى 23500 جنيه وهو الأغلى بين الأخشاب الشائعة في السوق الآسيوية.

أما بالنسبة لأسعار الخشب الرقائقي في الأسواق حاليًا، فقد قال التجار إنها تختلف حسب المصنع، حيث تتراوح بين 170 و195 جنيهًا. فمثلاً، سعر المتر المربع لمصنع "12" يصل إلى 180 جنيهًا، بينما سعر المتر المربع في مصنع "14" يبلغ 195 جنيهًا. يتم استيراد الخشب الرقائقي من روسيا، ومن المتوقع أن تنخفض أسعاره مطلع العام المقبل.

سعر الخشب الرقائقي "MDF" بسمك 2 مم، المستورد من تايلاند والصين وماليزيا، يبلغ 115 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تبلغ قيمة سمك 2 مم و3 مم 130 جنيهًا إسترلينيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني صناعة الخشب في أسيوط من مشكلات في سلسلة التوريد. تأثرت العديد من المصانع بتوقف أو تأخر واردات الخشب من الخارج بسبب القيود التي فرضتها الحكومات المحلية في بلدان المصدر. هذا الامر أدى إلى نقص ملحوظ في المعروض واحتكار البعض الآخر للخشب وزيادة في الأسعار.

فيما يتعلق بأسعار الخشب اليوم، فقد استقرت على مستوى متدنٍ في جميع الأنواع الشهيرة. وقد تأثرت الأسعار نتيجة لعاملين رئيسيين: انخفاض الطلب ومشكلات في سلسلة التوريد. نتيجة لتراجع الطلب، فإن العديد من البائعين يعملون على خفض الأسعار بهدف جذب المزيد من العملاء وتحفيز الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يحاول بعض العاملين في القطاع إيجاد حلول بديلة لمشكلات سلسلة التوريد، مثل توسيع الشركات المحلية القائمة على إنتاج الخشب لتلبية الطلب المحلي والتخفيف من الاعتماد على الواردات.

بصفة عامة، يعد تراجع الأسعار في سوق الخشب في أسيوط بالنسبة للمشترين فرصة جيدة للحصول على خشب بأسعار مناسبة. لكن يجب أن يتأكد المشتري من جودة الخشب المطلوب والبحث عن الموردين الموثوق بهم لضمان حصوله على منتج ذو جودة عالية.

على المدى الطويل، ستعتمد استقرار أسعار الخشب في أسواق اسيوط على عدة عوامل، بما في ذلك استعادة الاقتصاد ونشاط القطاع العقاري وتحسين سلسلة التوريد. يجب أن تتعاون الحكومة والمنظمات الصناعية في مصر لتطوير برامج وسياسات تعزز الاستثمار في صناعة الخشب وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.