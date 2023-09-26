صراع ساخن على سباق هدافي الدوري الإسباني

أصبح صراع الهدافين في الدوري الإسباني على صفيح ساخن بعد مرور 6 جولات من عمر مسابقة الليجا.



رغم أننا في بداية الموسم لكن أًصبح الصراع على لقب هداف مسابقة الدوري الإسباني مشتعلا بشكل مبكر بعدما أعتلى ثلاث لاعبين قمة ترتيب الهدافين بالليجا.



ويعتلي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد وألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد صدارة جدول هدافين مسابقة الدوري الإسباني، بعدما سجل كل منهم 5 أهداف.



أستطاع ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة الأخيرة أمام سيلتا فيجو تسجيل هدفين في إنتصار البرسا بثلاثية مقابل هدفين، فيما أحرز ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد هدفين في شباك جاره اللدود الريال خلال إنتصار الأتلتي بثلاثية مقابل هدف، فيما ظل بيلينجهام بالصدارة بالتساوي مع الثنائي رغم عدم تسجيله في المباراة الأخيرة.



أحرز بيلينجهام أهداف في شباك كل من أتلتيك بيلباو (هدف) ، وألميريا هدفين، وخيتافي (هدف) ، فيما سجل فياريال هدف وحيد والأمر نفسه أمام أوساسونا، وريال بيتيس، قبل أن يهز شباك سليتا فيجو بهدفين.

فيما سجل ألفارو موراتا هدف في شباك غرناطة، رايو فاليكانو (هدفين) ، وأمام ريال مدريد (هدفين).



يأتي خلف الثلاثي كوبو لاعب ريال سوسييداد وسيرجيو أريباس مهاجم ألميريا ، وسورلوث لاعب فياريال برصيد 4 أهداف لكلا منهم.

