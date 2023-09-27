الجيزاوي" يستقبل القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في مكتبه اليوم الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور ، والدكتور محمد صلاح عميد كلية الحاسبات و الذكاء الإصطناعي الأسبق بالجامعة حيث قاموا بتقديم التهنئة لتولي سيادته مهام منصبه الجديد كرئيساً للجامعة، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة ، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين .

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أننا جميعاً نعمل كفريق واحد من أجل الارتقاء بالجامعة ، ورفع تصنيفها محلياً ودولياً ، موجهًا الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له لما بذلوه من جهد مخلص وأمين فى خدمة الجامعة ، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.