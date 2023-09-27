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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السوداني يوجه باستنفار كل الجهود لإغاثة متضرري حريق حفل الزفاف بنينوي

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، فجر اليوم الأربعاء، محافظ نينوى نجم الجبوري إلى الوقوف على تداعيات الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في محافظة نينوى.

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اليوم ..أبو الغيط يلتقي رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني بمقر الأمانة العامة

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السوداني يُطالب "الدول الصديقة" بمساعدة العراق على مُحاربة الفساد

 ذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني أجرى اتصالًا هاتفيًا بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، كما وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين.

 

 صرَّح سامان برزنجي، وزير صحة إقليم كردستان فجر اليوم الأربعاء، بأن حكومة إقليم كردستان أرسلت عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف من أربيل إلى قضاء الحمدانية للمساعدة في نقل المصابين مع توجيه مستشفيات أربيل لمعالجتهم.

 

حصيلة الضحايا تتجاوز 450 قتيلًا ومصابًا وهي مرشحة للارتفاع:

 

 ذكر بيان لجمعية الهلال الأحمر العراقية أن حصيلة الضحايا تجاوزت 450 قتيلًا ومصابًا وهي مرشحة للارتفاع نظرًا لضخامة الحريق الذي التهم قاعة الأعراس بعد استخدام الألعاب النارية داخل القاعة.

 

 ذكر شهود أن القاعة كانت مكتظة بالمدعويين لحضور حفل زفاف.

 

 وصف محافظ نينوى الحادث بأنه "فاجعة" ودعا جميع المحافظات إلى المشاركة في عمليات الإسعاف وتقديم المساعدات الطبية.

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