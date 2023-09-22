السوداني يُطالب "الدول الصديقة" بمساعدة العراق على مُحاربة الفساد

طالب رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، الدول الصديقة والنزيهة، بمساعدة حكومته على مكافحة الفساد واسترداد أموال العراق المنوهوبة، مُؤكدًا أن حكومته تتخذ سياسية خارجية متوازنة تنأى عن التدخل في شؤون دول الجوار.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الورزاء العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفيما يلي أبرز ما جاء كلمة السوداني:

حكومتنا تبنت نهجا أعاد الثقة للنظام السياسي بالعراق.

نعتمد سياسية خارجية متوازنة.

برنامج حكومتنا اقتصادي وانمائي وقطعنا شوطا كبيرا في العرا.

شخصنا آفة الفساد في العراق وجعلنا مكافحتها أولويتنا.

نطالب الدول الصديقة والشريفة بمسعادتنا في محاربة الفساد واسترداد أموال العراق المنوهوبة.

حرصنا على سياسية خارجية متوازنة ليكون العراق مستقرا ضمن محيطة.

سياستنا الخارجية تعمل على أن يكون العراق جزء من الحل في أي مشكلة دولية.

العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وعلى قيام أفضل العلاقات مع دول العام.

العراق يرفض أن يكون منطلقا لتهديد أي من دول الجوار.

نرفض التدخل في شؤوننا الداخلي ونطالب باحترام سيادتنا.

العراق يتمسك بسيادته وسيتصدى لأي محاولة تهدد أرضه.

لن نتخذ من سياسة المحاور مكانا في سياستنا.

السوداني: العلاقات بين أمريكا والعراق لا يُمكن أن تنحصر في الجانب الأمني

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى محصورة في الجانب الأمني.

وأشار السوداني إلى أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة".