اليوم ..أبو الغيط يلتقي رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني بمقر الأمانة العامة

يستقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.



وتعد زيارة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي مصر اليوم الثانية إذ شهد العراق منذ تولي محمد شياع السوداني قيادة الحكومة العراقية جهودًا كبيرة لتوطيد العلاقات مع دول الجوار العربي وغير العربي والسعي للتواصل مع دول العالم بما بخدم مصلحة الشعب العراقي ورفع أشكال التعاون المشترك في العديد من المجالات، في وقت واجهت حكومة السوداني العديد من التحديات الاقتصادية والأزمات المتراكمة بسبب الفساد والمحسوبية والخلافات الحزبية التي أضرت بالمواطن العراقي وأضعفت الدولة العراقية وفي ظل رغبة السوداني لتوطيد العلاقات مع مصر.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية السياسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي.

وأكد أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.