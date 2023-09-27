خطوات استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة

استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات استخراج عقد نهائي لقطعة أرض بالمدن الجديدة والأوراق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني التي أتاحتها وزارة الإسكان والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار تسهيل وتلبية احتياجات المواطنين وسرعة أداء الخدمات وفي أسرع وقت، حيث أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية لملاك الأراضي بالمدن الجديدة حزمة من الخدمات المتنوعة والمهمة للمواطنين.

وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة حزمة من الخدمات المتنوعة والمهمة للمواطنين.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات استخراج عقد نهائي لقطعة أرض من خلال الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية:

خطوات استخراج عقد نهائي للأرض بالمدن الجديدة

إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

تقديم الطلب عبر الحساب موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

الأوراق المطلوبة

آخر إيصال سداد من البنك.

كشف التحديد المساحي لقطعة الأرض.

تحقيق الشخصية للفرد أو الشكل القانوني للشركة أو توكيل رسمي بالإدارة في حال التقديم بالمركز التكنولوجي.

آخر إيصال سداد فاتورة مياه.

عقد البيع الابتدائي.

إخطار القبول ممهور بختم اللوتس الصادر من الشهر العقاري.

آخر إيصال سداد رسوم التنمية "النظافة والإشغالات"