محافظ جنوب سيناء يستمع لعرض الهيكل الوظيفي لمديرية الإسكان

في اطار المتابعة المستمرة لكافة المديريات والجهات داخل محافظة جنوب سيناء، استمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الي عرض اللواء مهندس بدر حسني مدير مديرية الإسكان بالمحافظة للهيكل الوظيفي لمديرية الاسكان، وكذا تابع موقف مشروع تجميل المنطقه خلف المسرح المكشوف، بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة وتنفيذ الأعمال التي تتناسب مع المنطقة لجذب المواطنين، وكذا أماكن لانتظار السيارات ليكون متنفس.

إضافة للاعمال التي تم تنفيذها بطول سيناء منها مشروع 306، ومقصد العائله، و حديقة الزهراء، الشاطئ العام وكورنيش المدينة.

وأكد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال رفع كفاء دار الضيافة بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء.



حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس مدحت صلاح مستشار المحافظ للمشروعات التنموية.