أسعار زيت الطعام صباح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار زيت الطعام.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار زيت الطعام خلال مستهل التعاملات الصباحية في الاسواق المصرية وعند التاجر، بينما تراجع الصويا بمقدار 600 جنيه للطن، وانحدر الأولين بنحو 1600 جنيه للطن، وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاربعاء في سوق العملة ولدى المستهلك، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,000 جنيه للطن.

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، انخفاضًا في قيمته بنحو 600 جنيه، مسجلًا 44,900 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وهبط سعر زيت الأولين، بمقدار 1600 جنيه، مسجلًا 44,700 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.