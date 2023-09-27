شاهد هدية وزير الأوقاف للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي (شاهد)

قدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، موسوعة الثقافة الإسلامية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كهدية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقدّم وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والاستماع لآيات من كتاب الله.

وتحتفل بعد قليل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.