الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس العراقي يتخذ قرار عاجل بشأن حريق نينوي

رئيس العراق
رئيس العراق

شدد عبد اللطيف رشيد رئيس العراق، على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحريق الذي وقع في مدينة الحمدانية في محافظة نينوى، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذا الحادث

txt

مئات القتلى والمصابين.. مصر تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حريق العراق في نينوى

txt

وفد اتحاد المحامين العرب يزور رئيس وزراء العراق

وقال رشيد، في بيان له، إن ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين

قد أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوي إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب، معلنًا الحداد لمدة أسبوع إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية

وشهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين

مواد متعلقة

العراق: القبض على 5 إرهابيين في نينوى شمالي البلاد

العراق يُسجّل 350 إصابة بالكوليرا مُنذ مطلع سبتمبر

السوداني يُطالب "الدول الصديقة" بمساعدة العراق على مُحاربة الفساد

العراق وإيران يبحثان الوضع السياسي في المنطقة

الأمم المتحدة تُدين الهجوم على مطار عربت في العراق

رئيس العراق يؤكد أهمية العلاقات القائمة مع الاتحاد الأوروبي
الجريدة الورقية