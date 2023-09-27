الرئيس العراقي يتخذ قرار عاجل بشأن حريق نينوي

شدد عبد اللطيف رشيد رئيس العراق، على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحريق الذي وقع في مدينة الحمدانية في محافظة نينوى، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذا الحادث

وقال رشيد، في بيان له، إن ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين

قد أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوي إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب، معلنًا الحداد لمدة أسبوع إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية

وشهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين