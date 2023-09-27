مئات القتلى والمصابين.. مصر تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حريق العراق في نينوى

حريق العراق في نينوى.. أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة، حكومةً وشعبًا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

حريق العراق في نينوى

كما تقدم بخالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

حريق قاعة أفراح في العراق.. شهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية حادث مأساوي فجر اليوم الأربعاء، حيث اشتعل حريق هائل في قاعة حفلات بالعراق يقام فيها حفلات زفاف.

حريق قاعة أفراح في العراق

حادث حريق قاعة الأفراح أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين الذين لقوا مصرعهم وأصيبوا في حادث الحريق.

حريق العراق

وتوفي في الحادث 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 250 آخرين نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل.

ووصلت الحصيلة الأولية لضحايا العرس إلى 100 شخص

وكشف الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى تخطى الـ 450 شخصًا.

وأكد الهلال الأحمر العراقي، ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصًا جراء حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل.