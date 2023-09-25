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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وفد اتحاد المحامين العرب يزور رئيس وزراء العراق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار وفد اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لمناقشة المواضيع التي اجتمع المكتب الدائم لأجلها في العراق.

وتألف الوفد من عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب- نقيب محامي مصر، والأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى، ونقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، وعدد من نقباء الدول العربية المشاركة.

وفي بداية اللقاء، بارك محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، انعقاد الاجتماع الطارئ للمكتب، في بغداد، بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا من الانقطاع، مؤكدًا حرص الحكومة على التعاطي والتفاعل مع النقابات والاتحادات المهنية بوصفها ظهيراً لمؤسسات الدولة، وأقدمت منذ الأيام الأولى لتشكيل اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، على ترسيخ آلية التفاعل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى الإرث التاريخي للعراق في مجال سنّ القوانين والشرائع، ما يضعه أمام مسؤولية رعاية واستضافة النشاطات الخاصة بالعمل القانوني، مبيناً أنّ النظام السياسي والدستوري في العراق أفرد لسلطة القضاء الاستقلالية الكاملة، وعزّز مكانتها.

كما عبّر «السوداني» عن تقديره مواقف الاتحاد الداعم للعراق بمواجهة التحديات في حربه على داعش والإرهاب، فيما جدّد تعازي العراق وتضامنه مع ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا.

من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد عن تقديره للضيافة، وحسن التنظيم الذي قدمته نقابة المحامين العراقيين.

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