ذكر حكيم وابتهالات دينية.. محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم عقب صلاة المغرب وذلك بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاحتفال اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ، والشيخ السيد يوسف غيط مديرعام أوقاف جنوب سيناء، والشيخ اسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشؤون المساجد،وعدد من أئمة الأوقاف وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين، ولفيف من أهالي مدينة شرم الشيخ.

واستمع المحافظ خلال الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، وخطبة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل كرم محافظ جنوب سيناء عدد سبعة أئمة لحصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية لتميزهم في مجال عملهم، وايضا كرم فوده عدد ٣ من الواعظات المتطوعات لتميزهم في مجال الدعوة.

ووزع المحافظ حلاوة المولد على الحضور والعاملين بالمسجد ومحيطه.