من أصول النادي.. حسين لبيب: لن نسمح بالتفريط في زيزو نهائيا (فيديو)

أكد حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، أن عقود اللاعبين في النادي مبالغ فيها لكن لايعني ذلك بالضرورة تخفيض قيمتها، قائلاً : "لا يوجد أي تخفيض لقيمة عقود اللاعبين في حال نجاحه في الانتخابات القادمة.



وأضاف “لبيب” خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON:” قلت قبل ذلك إن بعض عقود لاعبي الزمالك مبالغ فيها، لكن لا يوجد تخفيض لـ عقود اللاعبين، لكن لابد أن يكون هناك اتفاق أن اللاعب يعطي أقصى ما عنده لكي يحصل على قيمة العقد كاملة”.



وتابع حسين لبيب: ”اللاعبين محبين للنادي ولديهم غيرة عليه والأمر لا يكون كما يتخيله البعض وداخل مجلس الإدارة هناك اتفاقا بين الأعضاء ولا يحق لي شرح طريقة عمل المجلس على الهواء، وما أستطيع قوله: حاسبوني هل نجحت في حل الأزمات وإدارة النادي أم لا “.

مصير زيزو إذا تلقى عرض احتراف

وعن مصير لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، إذا تلقى عرضاً من الشباب السعودي مطلع يناير، قال حسين لبيب: "ولا كأني سمعته أصلاً زيزو أصل من اصول الزمالك ولايمكن التفريط فيه أبداً "



