الزمالك يفوز على ميرالكو بواتس الفلبيني في بطولة الدوحه الدولية للسلة
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 70-62 ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الدوحه الدولية التي تقام في قطر حالياً وتستمر حىي 30 سبتمبر الجاري.
وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:
20/19
37/36
56/47
70/62
يذكر ان الزمالك فاز أمس علي الاهلي الليبي بنتيجة 72-65، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة الدوحه الدولية.
من المقرر أن يلتقي الفريق غدا نظيرة فريق العربي الكويتي في الجولة الثالثه لمجموعه الثانية لبطولة الدوحة الدولية
وتقام البطوله بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي .
ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.