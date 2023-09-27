الزمالك يفوز على ميرالكو بواتس الفلبيني في بطولة الدوحه الدولية للسلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 70-62 ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الدوحه الدولية التي تقام في قطر حالياً وتستمر حىي 30 سبتمبر الجاري.



وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

20/19

37/36

56/47

70/62

يذكر ان الزمالك فاز أمس علي الاهلي الليبي بنتيجة 72-65، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة الدوحه الدولية.

من المقرر أن يلتقي الفريق غدا نظيرة فريق العربي الكويتي في الجولة الثالثه لمجموعه الثانية لبطولة الدوحة الدولية

وتقام البطوله بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي .

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.