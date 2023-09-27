الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على ميرالكو بواتس الفلبيني في بطولة الدوحه الدولية للسلة

فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 70-62 ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الدوحه الدولية التي تقام في قطر حالياً وتستمر حىي 30 سبتمبر الجاري.

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ميدو: ماحدث في لقاء الزمالك والمقاولون فضيحة للتحكيم المصري


وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:
20/19
37/36
56/47
70/62
يذكر ان الزمالك فاز أمس علي الاهلي الليبي بنتيجة 72-65، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة الدوحه الدولية.
من المقرر أن يلتقي الفريق غدا نظيرة فريق العربي  الكويتي في الجولة الثالثه لمجموعه الثانية لبطولة الدوحة الدولية 
وتقام  البطوله بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي .
ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

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