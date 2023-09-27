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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دموعنا أغلى .. حسين لبيب: لم أتأثر بدموع أوسوريو (فيديو)

حسين لبيب الرئيس
حسين لبيب الرئيس السابق لنادي الزمالك

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك،  عدم رضاه عن  أداء الزمالك  بعد أن فقد الفريق  أربع نقاط  في  أول مباراتين بالدوري، معقبا: "هذه ليست  مكانة الزمالك الحقيقية  ولا إمكانياته  لكن المناخ العام  في النادي في الفترة الاخيرة لايشجع على إخراج  أفضل ما لدى اللاعبين.

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وأضاف حسين لبيب  خلال برنامج “ كلمة اخيرة ” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ أون ”  مساء اليوم: “مش بحب  اجي على اللاعبين  والأجهزة الفنية لكن المناخ العام في النادي في الفترة الاخيرة لايشجع اللاعبين على التألق”، معقبا: “ كلها شهر بعد إنتخاب المجلس و هيجي يحط إيده على المشاكل  مع ذلك هذا لايعني  منح عذر تام  أو أني  موافق على هذا الأداء”.

 لم أتأثر بدموع أوسوريو


وأكد أنه لم يتأثر بدموع أوسوريو بالأمس لانه يرى أنه سبباً رئيسياً في التعادل، قائلاً : "دموع أوسوريو  لم أتأثر بها  لأن دموعنا أغلى  من دموع أوسوريو، وهو كان أحد أسباب التعادل بالامس".


وتابع حسين لبيب :"في حال فوزي  لابد أن يكون هاك قيادة حكيمة مش معنى أن أي حد غلط من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الاداري  أننا جايين  ندبح الناس لكن نعطي فرصة   للناس ومسأله بقاء أوسوريو  من الصعب البت فيها  بهذا الشكل المسألة لايمكن أن تحسم  بهذا الشكل".

 

 

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