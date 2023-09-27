الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منعش ولذيذ.. طريقة عمل مشروب النيسكافية المثلج

نيسكافيه مثلج
نيسكافيه مثلج

مشروب القهوة الباردة من المشروبات المنعشة والمفضلة لدى البعض في فصل الصيف؛ حيث يشعرهم بالإنتعاش بالإضافة إلى أنه يعمل كمنبه ومنشط طبيعي ليزيد التركيز، وفيا يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.


 

نسيكافية مثلج

طريقة عمل مشروب النيسكافية المثلج

المقادير

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة (نسكافيه)

- الماء : ربع كوب

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (بارد)

 

طريقة التحضير

 في إناء، ضعي السكر، القهوة السريعة الذوبان والماء.

 رجيّ الإناء جيداً مدة 5 دقائق حتى تذوب المكونات الجافة وتتكون الرغوة.

في كوب، ضعي مكعبات الثلج والحليب، أو استخدمي بديل الحليب البودرة، وأضيفي خليط النسكافيه على الحليب.

 قدمي النسكافيه بارداً.

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