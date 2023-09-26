بعد اشتعال ازمة جمعية الصحافة.. خطاب يؤكد موافقة النقابة

اشتعلت أمس أزمة داخل بلاط صاحبة الجلالة بعد أن أعلن عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين عن انشائه جمعية تحت مسمى “جمعية الصحافة للتنمية” الامر الذى لاقى هجومًا كبيًا من الصحفيين معتبرين تلك الجمعية كيانًا موازيا للنقابة وسيفتح عددا من الانحرافات داخل المهنة وعلى المجلس اتخاذ اجراءات صارمة اتجاه ضد عضو المجلس.

عدد من اعضاء المجلس اكدوا ان النقابة رفضت تلك الفكرة وان عضو المجلس قد حاول عدة مرات الحصول على موافقة المجلس الا ان الامر كان مرفوض تماما .. الوفد حصلت على خطاب موجه الى وزارة التضامن الاجتماعى يؤكد موافقة النقابة على انشاء الجمعية مع تحديد مقر لها داخل النقابة