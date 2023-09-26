فرنسا.. لاجئ سوداني يأسف لمقتل موظف حكومي

أعرب رجل سوداني متهم بقتل مدير مركز طالبي لجوء في عام 2021 في باو بفرنسا، عن استيائه من هذا الهيكل الذي «دمره»، في اليوم الأول من محاكمته في الجنايات، بينما ندم على لفتته.

في 19 فبراير 2021 ، جاء الشريف حامد شوغار ، الذي كان يبلغ من العمر 38 عاما آنذاك ، لطلب المساعدة في مركز Isard COS ، في باو ، لتجديد تصريح إقامته.

وصل إلى فرنسا في عام 2015 وحصل على حماية فرعية من OFPRA (المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية) ، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى مساعدة سيريل بيريفال ، رئيس وحدة اللجوء في الجمعية.

في عام 2017 ، حكم على الشريف حامد شوقر بالسجن لمدة 18 شهرا لطعنه أحد سكان شقة قدمتها الجمعية. ثم أدى المزيد من العنف في الحجز إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر ثانية. ثم يشكك المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في وضعه.

يوضح السوداني: «ذهبت إلى CCAS، إلى المحافظة» لإيجاد حل، قبل أن أنتقل إلى Isard COS، في 19 فبراير 2021. وبإلحاح من الشريف حامد شوغار، كان سيريل بيريفال سيرفض في ذلك اليوم "إرسال فاكس" إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

وروى المتهم الحقائق على مضض يوم الاثنين، مشيرا مرارا وتكرارا إلى "شجار" مع الأخصائي الاجتماعي البالغ من العمر 46 عاما، الذي ضربه 13 مرة بسكين بشفرة 15 سم.

توفي الضحية بعد فترة وجيزة، في مكتبه، على الرغم من التدخل السريع لزملائه ثم خدمات الطوارئ.

«لم أكن أنوي قتله»، يقول اليوم الرجل المتهم بالقتل أمام محكمة الجنايات في بيرينيه أتلانتيك. أنا نادم على روحي وعائلته وأطفاله".

ومع ذلك، يعتقد المتهم أن شركة Isard COS «دمرته» من خلال ارتكاب «أخطاء متعددة» في إدارة ملفه. «بالنسبة له، كل ما حدث كان خطأ Isard COS»، لخص محقق الشرطة الذي استمعت إليه المحكمة.

ولد الرجل عام 1983 في شمال دارفور بالسودان، وفر من بلاده في بداية الحرب الأهلية، وانضم إلى مخيم للاجئين في تشاد في عام 2003، مع أشقائه. دخل أوروبا عبر اليونان في عام 2009 ، ثم انضم إلى كاليه بنية المغادرة إلى إنجلترا ، دون نجاح.

وفي عام 2015، سمح طلب اللجوء الذي قدمه في فرنسا بنقله إلى مركز الاستقبال في باو.