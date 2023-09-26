الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لميس الحديدي تكشف أهمية حوار الرئيس اليوم عن قضية التعليم (فيديو)

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اليوم يعتبر يوم التعليم بإمتياز، و تحدث فيه الرئيس عن التعليم الاساسي والجامعي  وأجاب على كافة الاسئلة الشائكة بجلاء ووضوح،   مؤكدا  أن التعليم أهم ركيزة لبناء  مصر.   
 

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وأضافت  لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة  ON  :" التعليم هو ملف  مصيري والرئيس تحدث عن إنخفاض الانفاق على التعليم والكثافة الطلابية حيث ينضم 750 ألف طالب سنوياً للمنظومة التعليمة ".

أهمية حوار الرئيس اليوم عن قضية التعليم

وشددت لميس الحديدي على أهمية حوار الرئيس اليوم عن قضية التعليم خاصة حديثه عن أهمية الإنفاق على  التعليم  وأشار إلى أن السنوات القادمة سيكون جل الاهتمام في الانفاق على التعليم.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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