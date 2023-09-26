النيجر.. يرد على أنباء الانسحاب الفرنسي

قال النظام العسكري في النيجر، إنه يجب أن يكون هناك "إطار تفاوضي" مع باريس لتنسيق انسحاب القوات الفرنسية.

وكان قادة النظام يردون على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، أن القوات الفرنسية ستنسحب بحلول نهاية العام وأن السفير الفرنسي في النيجر سيغادر على الفور.

وأضاف المجلس العسكرى في النيجر، أنهم ينتظرون "إجراءات رسمية" من السلطات الفرنسية بعد الإعلان.

ولم تظهر حتى الآن أي علامة على أن السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، قد غادر مقر إقامته في نيامي. وقال ماكرون الأحد إن إيتي سيعود إلى باريس "خلال الساعات القليلة المقبلة".

دعوة للانسحاب الفرنسي

وفي أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو، طالب قادة النظام في أغسطس القوات الفرنسية بالانسحاب.

وجاءت الدعوة وسط تصاعد المشاعر المعادية للفرنسيين في أعقاب الانقلاب.

ووصف القادة العسكريون وجود الجنود الفرنسيين بأنه "غير قانوني" وطالبوا برحيلهم، وكذلك مغادرة إيتي.

إنهاء التعاون العسكري

وقالت فرنسا إنها ستنهي تعاونها العسكري مع النيجر لأن قادتها الجدد "لم يعودوا يريدون محاربة الإرهاب".

وتعاني النيجر من قبضة العنف الجهادي منذ سنوات، حيث ترتكب هجمات من قبل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ولا تزال النيجر، الحليف الأخير لفرنسا في منطقة الساحل حتى الانقلاب، تواجه وضعا أمنيا صعبا.

وشهدت المنطقة تصاعدا في العنف، وفقا لمنظمة ACLED غير الحكومية، حيث تسعى الجماعات المسلحة إلى الاستفادة من عدم الاستقرار السياسي.

وكانت النيجر ثالث دولة تستسلم لانقلاب، بعد مالي وبوركينا فاسو اللتين طالبتا أيضا بانسحاب فرنسا.

في الشهر الأول بعد الانقلاب في النيجر، كانت هناك زيادة بنسبة 42٪ في العنف السياسي مقارنة بالشهر السابق.







