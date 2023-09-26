جرعة زائدة من المخدرات تنهي حياة شابين بكرداسة

اودت جرعة زائدة من المخدرات بحياة شابين في العقد الثالث من عمرهما الحياة بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي اللواء محمد الشرقاوي اخطار من مدير مباحث الجيزة مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب نطاق مركز شرطة كرداسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "ي. م" في العقد الثالث من عمره وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل مفتش الصحة تبين وفاته إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

ليرد بلاغا آخر بوفاة شاب يدعى "ع. ج" يبلغ من العمر 35 سنة إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات لفظ معها أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بهبوط في الدورة الدموية نطاق قسم شرطة أول أكتوبر.

وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.