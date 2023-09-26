عضو لجنة الحكام السابق يستنكر واقعة إذعة حوار الحكم مع غرفة الفار (فيديو)

أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، أن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع أنحاء العالم، ولكن الحكم الرابع مسئوليته إبلاغ الحكم بما يدور خلال أحداث اللقاء.

إذاعة ما دار بين حكم اللقاء وغرفة "الفار" مخالف للوائح

وقال عضو لجنة الحكام السابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم إن ما حدث خلال مباراة الزمالك والمقاولون من إذاعة ما دار بين حكم اللقاء وغرفة "الفار" مخالف للوائح الاتحاد الدولي.

وتابع عضو لجنة الحكام السابق: "لو لم تكن تلك المكالمة بين الحكم وحكم الفار مسموعة، لم يكن هناك لغط سيحدث، على الرغم من وجود ركلة جزاء صحيحة لنادي الزمالك لم تحتسب.