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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عضو لجنة الحكام السابق يستنكر واقعة إذعة حوار الحكم مع غرفة الفار (فيديو)

توفيق السيد، عضو
توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق

أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، أن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع أنحاء  العالم، ولكن الحكم الرابع مسئوليته إبلاغ الحكم بما يدور خلال أحداث اللقاء.

إذاعة ما دار بين حكم اللقاء وغرفة "الفار" مخالف للوائح

وقال  عضو لجنة الحكام السابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم إن ما حدث خلال مباراة الزمالك والمقاولون من إذاعة ما دار بين حكم اللقاء وغرفة "الفار" مخالف للوائح الاتحاد الدولي.

وتابع عضو لجنة الحكام السابق: "لو لم تكن تلك المكالمة بين الحكم وحكم الفار مسموعة، لم يكن هناك لغط سيحدث، على الرغم من وجود ركلة جزاء صحيحة لنادي الزمالك لم تحتسب.  

 

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