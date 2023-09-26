السجن ٦ سنوات لرجل مسن بسبب فتاة بمنشأة القناطر

قضت محكمة شمال الجيزة، بمعاقبة رجل مسن يدعى "عبد المنعم.ص" 67 سنة بالسجن 6 سنوات، على خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة، ما نتج عن ذلك ولادة طفل سفاحا بمنشأة القناطر.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14863 لسنة 2023 جنايات مركز منشأة القناطر، والمقيدة برقم 2707 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة.



ووجهت جهات التحقيق، إلى المتهم بأنه واقع المجني عليها التي لم تبلغ من العمر 18 سنة بغير رضاها، وذلك على إثر قرابة بينهما حيث تواجدت بمسكنه فاستغل حداثة سنها وأحكم قبضته عليها وجردها من ثيابها، وهتك عرضها ونتج عن ذلك ولادة طفل سفاحا.

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وكشف أمر إحالة الطالب أن المتهم هتك عرض الفتاة بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها وذلك بخلوتهما بمكان إستأنساة وأمناة عن أعين الآخرين فسعي بيديه لـثيابها فحسرها عنها ثم أرقدها بوجهها على فراش تخيرة لفعلته أعقب ذلك حسر ثيابه عن جسده وجثم على ظهرها وقام بإيلاج كامل فاضاً غشاء بكارتها فتمكن من منها أتى فعلته حتى أفرغ خارجها.

عقوبة هتك عرض أنثى

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".