محلى قنا يحرر 11 مخالفة تموينية متنوعة بشوارع المدينة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلي البرنس نائب رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، من شن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

جاء ذلك بحضور أسماء مصطفى مديرة العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمود عبدالغفار مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة، وأحمد حمدي عضو المتابعة بالوحدة بالوحدة، كما ورافقهم مسئولين من جهاز حماية المستهلك وتموين البندر و الصحة والطب البيطري .

حيث تفقدت اللجنة عدد من المجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع الجملة، وجرى التشديد على أصحاب المجمعات والبائعين على ضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح وألا تتجاوز أسعار السلع الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية.

مؤكدين إلى أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١١ محضرًا متنوعا مابين عدم إعلان أسعار و سجائر مجهولة المصدر و عدم حمل شهادة صحية ونظافة .