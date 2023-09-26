مدرب ليستر سيتي: لا يوجد فريق في العالم مثل ليفربول في الهجمات المرتدة

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لـ ليستر سيتي، أن ليفربول يمتلك أقوى فريق يلعب على الهجمات المرتدة في العالم خلال الفترة الحالية، وذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، في المواجهة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

تصريحات مدرب ليستر سيتي:

إنزو ماريسكا المدير الفني لـ ليستر سيتي

تحدث ماريسكا في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي، حيث قال: "ليس هناك فريق في العالم كله مثل ليفربول في الهجمات المرتدة، يورجن كلوب صنع فريقًا هو الأفضل في العالم في هذا الجانب".

وأكمل مدرب ليستر سيتي تصريحاته: "الريدز لديهم بعض اللاعبين الجدد، لكن فيما يتعلق بالانتقال والعمل بدون الكرة، فهذا الفريق هو الأفضل خلال السنوات السبع الماضية".

وأردف: "هم يمتلكون لاعبون جدد، لذلك يحتاجون فقط إلى الوقت للتأقلم، لكنهم سيعودون مرة أخرى كما كانوا، وبالفعل هذا يحدث منذ بداية الموسم، في العديد من المباريات كان ليفربول متأخرًا، وتمكن من العودة بفضل المرتدات".

وأتم ماريسكا تصريحاته: "سنحاول تقديم أقصى ما لدينا في ملعب أنفيلد، ولدينا ثقة في أنفسنا، نتائجنا جيدة في المباريات الماضية، لكن منافس الغد مختلف".