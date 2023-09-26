نيمار يكشف حقيقة خلافه مع مدرب الهلال السعودي

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي ، على الأنباء التي أثيرت أخيرًا حول دخوله في مشادة مع المدير الفني لفريقه على خلفية سوء النتائج الأخيرة ، ومطالبته بالإقالة.





وقال نيمار عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي : "أكاذيب.. يجب التوقف عن تصديق هذه الأشياء وتابع "صفحات مثل هذه، مع وجود ملايين المتابعين، لا يجب أن تستمر في نشر أخبار مزيفة ، مع كل الاحترام الواجب في العالم، أطلب منكم التوقف عن هذا، إنه يتضمن الكثير من عدم الاحترام".

وأعلن النادي السعودي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا بعقد يمتد حتى 2025، مع خيار التجديد لموسم ثالث إضافي .

تعليق المدرب ..

على صعيد متصل ، كشف خورخي خيسوس المدير الفني للهلال، حقيقة وجود أزمة مع النجم البرتغالي نيمار في الفترة الأخيرة

وقال خورخي خلال تصريحات صحفية نقلتها تقارير سعودية : " قررت اراحته بسبب الإرهاق ، وقمنا بعمل جدول خاص لاستعادة لياقته بشكل كامل".

ونفى خورحي ما تردد عن وجود أزمة بينه وبين النجم البرازيلي نيمار، مشيرًا إلى أن ما تردد في الأيام الأخيرة غير صحيح على الاطلاق.

وأوضح " حينما سيستعيد نيمار مستواه المعهود، سيظهر هجوم الهلال بشكل رائع".

وواصل تصريحاته:" لو عدنا للموسم الماضي في نفس هذا التوقيت لعب الهلال ٥ مباريات فقط ، بينما لعبنا الآن ١٥ مباراة، نعاني بشدة من الضغط".

وأتم جيسوس أنه يعاني من تكتل الفريق التي يواجهها الهلال في دفاعها، مشيرًا إلى أنها تصعب الحلول.